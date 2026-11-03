Squads Puducherry vs Bihar First class Ranji Trophy 01.02.2027

First class

PUD
PUD
BIH
BIH

Playing

PUD
PUD
BIH
BIH
First TeamSecond Team
Alam Khalid

no information yet

Gudge Ritesh

no information yet

Kale Mohit

batsman

Kumar Suman

all rounder

Loharuka Ayush

no information yet

Pawar Prasad

wicket keeper

Nigrodh Sharman

no information yet

Prabagaran Logesh

no information yet

Prasad Singh Vasudev

no information yet

Raj Aditya

no information yet

Raj Prithvi

no information yet

Trivedi Sagar

all rounder

Salahuddin Izhar Mohammed

no information yet

Saurabh Bipin

wicket keeper

Bench

PUD
PUD
BIH
BIH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet