Squads Puducherry vs Bihar First class Ranji Trophy 01.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bhat Mohammad Tahir
bowler
Alam Khalid
no information yet
Gangta Nikhil
batsman
Gaurav Naman
batsman
Gudge Ritesh
no information yet
Hussain Sakib
bowler
Kale Mohit
batsman
Kashyap Suraj Kumar
bowler
Kangayan Neyan Shyam
batsman
Khan Shabbir Bashir
bowler
Kannan Karan
bowler
Kumar Suman
all rounder
Khan Aman Hakim
bowler
Loharuka Ayush
no information yet
M Sivamurugan
batsman
Mahrour Mangal
batsman
Pawar Prasad
wicket keeper
Nigrodh Sharman
no information yet
Prabagaran Logesh
no information yet
Prasad Singh Vasudev
no information yet
Raja Vijai
bowler
Raj Aditya
no information yet
Sharma Ankit
bowler
Raj Akash Bibhuti
batsman
Thamaraikannan Parandaman
batsman
Raj Prithvi
no information yet
Trivedi Sagar
all rounder
Salahuddin Izhar Mohammed
no information yet
Udeshi Sagar
bowler
Saurabh Bipin
wicket keeper
Yadav Gaurav
bowler
Singh Himanshu
bowler
Match has not started yet