Match details Uttar Pradesh vs Baroda First class Ranji Trophy 02.11.2026
Match Info
|Match:
|Ranji Trophy 26/27
|Date:
|Sunday, October 11, 2026 - Wednesday, March 03, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Monday, November 02, 2026 04:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Uttar Pradesh Squad
|Players
|Chaudhary Vaibhav, Garg Priyam K, Goswami Abhishek, Juyal Aryan, Kaushik Madhav, Khan Aquib, Kumar Vijay, Mavi Shivam, Nigam Vipraj, Sharma Aditya, Sharma Karan, Sharma Shivam, Singh Rinku, Tyagi Kunal, Veer Prashant, Yadav Aaradhya, Yadav Siddarth
|Bench
|no information yet
Baroda Squad
|Players
|Bhatt Bhargav, Limbani Raj, Meriwala Lukman, More Akshay, Pandey Sukirt, Pandya Nitya, Patel Mitesh, Pithiya Mahesh, Rathva Ninad, Rawat Shashwat, Salam Rasikh, Sharma Shivalik, Sheth Atit, Singh Jyotsnil, Solanki Vishnu
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet