Match details Uttar Pradesh vs Baroda First class Ranji Trophy 02.11.2026

First class

UTP
UTP
BAR
BAR

Match Info

Match:Ranji Trophy 26/27
Date:Sunday, October 11, 2026 - Wednesday, March 03, 2027
Toss:no information yet
Time:Monday, November 02, 2026 04:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Uttar Pradesh Squad

PlayersChaudhary Vaibhav, Garg Priyam K, Goswami Abhishek, Juyal Aryan, Kaushik Madhav, Khan Aquib, Kumar Vijay, Mavi Shivam, Nigam Vipraj, Sharma Aditya, Sharma Karan, Sharma Shivam, Singh Rinku, Tyagi Kunal, Veer Prashant, Yadav Aaradhya, Yadav Siddarth
Benchno information yet

Baroda Squad

PlayersBhatt Bhargav, Limbani Raj, Meriwala Lukman, More Akshay, Pandey Sukirt, Pandya Nitya, Patel Mitesh, Pithiya Mahesh, Rathva Ninad, Rawat Shashwat, Salam Rasikh, Sharma Shivalik, Sheth Atit, Singh Jyotsnil, Solanki Vishnu
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet