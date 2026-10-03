Squads Uttar Pradesh vs Baroda First class Ranji Trophy 02.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chaudhary Vaibhav
bowler
Bhatt Bhargav
bowler
Garg Priyam K
batsman
Limbani Raj
no information yet
Goswami Abhishek
batsman
Meriwala Lukman
bowler
Juyal Aryan
wicket keeper
More Akshay
wicket keeper
Kaushik Madhav
batsman
Pandey Sukirt
batsman
Khan Aquib
bowler
Pandya Nitya
no information yet
Kumar Vijay
bowler
Patel Mitesh
wicket keeper
Mavi Shivam
bowler
Pithiya Mahesh
batsman
Nigam Vipraj
all rounder
Rathva Ninad
all rounder
Sharma Aditya
bowler
Rawat Shashwat
batsman
Sharma Karan
all rounder
Salam Rasikh
bowler
Sharma Shivam
all rounder
Sharma Shivalik
batsman
Singh Rinku
batsman
Sheth Atit
all rounder
Tyagi Kunal
bowler
Singh Jyotsnil
batsman
Veer Prashant
all rounder
Solanki Vishnu
batsman
Yadav Aaradhya
wicket keeper
Yadav Siddarth
bowler
Match has not started yet