Squads Uttar Pradesh vs Baroda First class Ranji Trophy 02.11.2026

First class

UTP
UTP
BAR
BAR

Playing

UTP
UTP
BAR
BAR
First TeamSecond Team
Limbani Raj

no information yet

Juyal Aryan

wicket keeper

More Akshay

wicket keeper

Pandya Nitya

no information yet

Patel Mitesh

wicket keeper

Nigam Vipraj

all rounder

Rathva Ninad

all rounder

Sharma Karan

all rounder

Sharma Shivam

all rounder

Sheth Atit

all rounder

Veer Prashant

all rounder

Yadav Aaradhya

wicket keeper

Bench

UTP
UTP
BAR
BAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet