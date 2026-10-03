Squads Vidarbha vs Goa First class Ranji Trophy 26.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhosle Ganesh Bhagat
bowler
Bakhale Kashyap
batsman
Bhoyar Satyam
batsman
Dubhashi Samar Shravan
wicket keeper
Bhute Nachiket
all rounder
Gadekar Ishaan Prasad
batsman
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Gaonkar Deepraj Devdas
all rounder
Farde Gaurav Narendra
no information yet
Harikant Rajashekhar Surendra
wicket keeper
Hinge Praful
bowler
Kasvankar Yash
no information yet
Kadam Yash
batsman
Khutkar Manthan
bowler
Karnewar Akshay
bowler
Koushik V
bowler
Malewar Danish
batsman
Parab Heramb
bowler
Mokhade Aman Ravindra
all rounder
Prabhudessai Suyash
batsman
Nalkande Darshan
bowler
Rathod Yash Vijay
batsman
Redkar Mohit Sandeep
all rounder
Rekhade Parth
bowler
Singh Vikash Kanwar
no information yet
Samarth Ravikumar
batsman
Tejrana Abhinav
no information yet
Shorey Dhruv
batsman
Tendulkar Arjun Sachin
bowler
Taide Atharwa
batsman
Wagha Misal Darshan
all rounder
Thakare Aditya
bowler
Yadav Lalit
all rounder
Thakur Yash
bowler
Wadkar Akshay
wicket keeper
Match has not started yet