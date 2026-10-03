Squads Vidarbha vs Goa First class Ranji Trophy 26.10.2026

First class

VID
VID
GOA
GOA

Playing

VID
VID
GOA
GOA
First TeamSecond Team
Bhute Nachiket

all rounder

Farde Gaurav Narendra

no information yet

Kasvankar Yash

no information yet

Kadam Yash

batsman

Koushik V

bowler

Singh Vikash Kanwar

no information yet

Tejrana Abhinav

no information yet

Yadav Lalit

all rounder

Wadkar Akshay

wicket keeper

Bench

VID
VID
GOA
GOA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet