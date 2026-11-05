Squads South Australia vs Western Australia List a One-Day Cup 02.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Agar Wes
bowler
Agar Ashton
all rounder
Buckingham Jordan
bowler
Bancroft Cameron
batsman
Fraser-McGurk Jake
batsman
Beardman Mahli
bowler
Gilkes Matthew
wicket keeper
Cartwright Hilton
all rounder
Harvey Mackenzie
batsman
Couch Brody L
bowler
Hoogenboezem Douwtjie
batsman
Curtis Joel
wicket keeper
Hunt Henry
batsman
Elliott Kieran
batsman
Manenti Benjamin
bowler
Esterhuysen Albert
no information yet
McAndrew Nathan John
bowler
Fanning Sam
batsman
Pope Lloyd
bowler
Goodwin Jayden
batsman
Thornton Henry
bowler
Haskett Liam
all rounder
Wadia Jerssis
batsman
Malajczuk Will
no information yet
Weatherald Jake
batsman
Marsh Mitchell
all rounder
Match has not started yet