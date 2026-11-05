Squads South Australia vs Western Australia List a One-Day Cup 02.02.2027

List a

RED
RED
WEA
WEA

Playing

RED
RED
WEA
WEA
First TeamSecond Team
Agar Wes

bowler

Agar Ashton

all rounder

Gilkes Matthew

wicket keeper

Curtis Joel

wicket keeper

Hunt Henry

batsman

Esterhuysen Albert

no information yet

Haskett Liam

all rounder

Malajczuk Will

no information yet

Marsh Mitchell

all rounder

Bench

RED
RED
WEA
WEA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet