Match details South Australia vs Western Australia List a One-Day Cup 02.02.2027

List a

RED
RED
WEA
WEA

Match Info

Match:One-Day Cup 26/27
Date:Friday, September 18, 2026 - Sunday, February 14, 2027
Toss:no information yet
Time:Tuesday, February 02, 2027 12:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

South Australia Squad

PlayersAgar Wes, Buckingham Jordan, Fraser-McGurk Jake, Gilkes Matthew, Harvey Mackenzie, Hoogenboezem Douwtjie, Hunt Henry, Manenti Benjamin, McAndrew Nathan John, Pope Lloyd, Thornton Henry, Wadia Jerssis, Weatherald Jake
Benchno information yet

Western Australia Squad

PlayersAgar Ashton, Bancroft Cameron, Beardman Mahli, Cartwright Hilton, Couch Brody L, Curtis Joel, Elliott Kieran, Esterhuysen Albert, Fanning Sam, Goodwin Jayden, Haskett Liam, Malajczuk Will, Marsh Mitchell, Quiggin Jordan, Turner Ashton, Wasley Corey, Whiteman Sam
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet