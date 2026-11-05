Match details South Australia vs Western Australia List a One-Day Cup 02.02.2027
Match Info
|Match:
|One-Day Cup 26/27
|Date:
|Friday, September 18, 2026 - Sunday, February 14, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Tuesday, February 02, 2027 12:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
South Australia Squad
|Players
|Agar Wes, Buckingham Jordan, Fraser-McGurk Jake, Gilkes Matthew, Harvey Mackenzie, Hoogenboezem Douwtjie, Hunt Henry, Manenti Benjamin, McAndrew Nathan John, Pope Lloyd, Thornton Henry, Wadia Jerssis, Weatherald Jake
|Bench
|no information yet
Western Australia Squad
|Players
|Agar Ashton, Bancroft Cameron, Beardman Mahli, Cartwright Hilton, Couch Brody L, Curtis Joel, Elliott Kieran, Esterhuysen Albert, Fanning Sam, Goodwin Jayden, Haskett Liam, Malajczuk Will, Marsh Mitchell, Quiggin Jordan, Turner Ashton, Wasley Corey, Whiteman Sam
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet