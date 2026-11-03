Squads Baroda vs Andhra List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chavda Aryan Nitesh
no information yet
Bharat Srikar
wicket keeper
Limbani Raj
no information yet
Bhui Ricky
batsman
Moliya Priyanshu
all rounder
Dhanush Marathala
no information yet
Pandya Hardik
all rounder
Hebbar Ashwin
batsman
Pandya Krunal
all rounder
Kumar Bodhala Vinay
no information yet
Pandya Nitya
no information yet
Kumar Saurabh
all rounder
Pania Bhanu
batsman
Prasad SDNV
no information yet
Passi Amit
wicket keeper
Patel Mitesh
wicket keeper
Raju Satyanarayana
bowler
Pithiya Mahesh
batsman
Ram Jagarlapudi Saketh
bowler
Rathva Ninad
all rounder
Rasheed Shaik
batsman
Rawat Shashwat
batsman
Reddy Maramreddy Hemanth
bowler
Salam Rasikh
bowler
Reddy Nithish
batsman
Sharma Jitesh
wicket keeper
Sharma Shivalik
batsman
Sandeep Y
batsman
Sheth Atit
all rounder
Stephen Cheepurapalli
bowler
Solanki Vishnu
batsman
Sudharsian Kodavandla
all rounder
Toksiya Lakshit
bowler
Varma Bhupathiraju Munish
no information yet
Umatt Karan
all rounder
Vijay Tripurana
bowler
Match has not started yet