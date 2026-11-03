Squads Baroda vs Andhra List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026

List a

BAR
BAR
AND
AND

Playing

BAR
BAR
AND
AND
First TeamSecond Team
Chavda Aryan Nitesh

no information yet

Bharat Srikar

wicket keeper

Limbani Raj

no information yet

Bhui Ricky

batsman

Moliya Priyanshu

all rounder

Dhanush Marathala

no information yet

Pandya Hardik

all rounder

Pandya Krunal

all rounder

Kumar Bodhala Vinay

no information yet

Pandya Nitya

no information yet

Kumar Saurabh

all rounder

Prasad SDNV

no information yet

Passi Amit

wicket keeper

Patel Mitesh

wicket keeper

Rathva Ninad

all rounder

Sharma Jitesh

wicket keeper

Sandeep Y

batsman

Sheth Atit

all rounder

Varma Bhupathiraju Munish

no information yet

Umatt Karan

all rounder

Bench

BAR
BAR
AND
AND

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet