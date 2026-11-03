Match details Baroda vs Andhra List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026

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Match Info

Match:Vijay Hazare Trophy 26/27
Date:Monday, December 14, 2026 - Friday, January 08, 2027
Toss:no information yet
Time:Tuesday, December 29, 2026 03:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Baroda Squad

PlayersChavda Aryan Nitesh, Limbani Raj, Moliya Priyanshu, Pandya Hardik, Pandya Krunal, Pandya Nitya, Pania Bhanu, Passi Amit, Patel Mitesh, Pithiya Mahesh, Rathva Ninad, Rawat Shashwat, Salam Rasikh, Sharma Jitesh, Sharma Shivalik, Sheth Atit, Solanki Vishnu, Toksiya Lakshit, Umatt Karan
Benchno information yet

Andhra Squad

PlayersBharat Srikar, Bhui Ricky, Dhanush Marathala, Hebbar Ashwin, Kumar Bodhala Vinay, Kumar Saurabh, Prasad SDNV, Raju Kalidindi Siva Narasimha, Raju Satyanarayana, Ram Jagarlapudi Saketh, Rasheed Shaik, Reddy Maramreddy Hemanth, Reddy Nithish, Sandeep Kumar Chennuboina Sai, Sandeep Y, Stephen Cheepurapalli, Sudharsian Kodavandla, Varma Bhupathiraju Munish, Vijay Tripurana
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet