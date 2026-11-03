Squads Chhattisgarh vs Rajasthan List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Aditya Singh Dev
no information yet
Bhambhu Danish
bowler
Agarwal Shubham
all rounder
Choudhary Aniket
bowler
Desai Sanjeet
batsman
Choudhary M
wicket keeper
Khare Amandeep Narayan
batsman
Chouhan Ram Mohan
no information yet
Godara Sumit
batsman
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Joshi Samarpit
wicket keeper
Lamba Karan
all rounder
Raut Mohit Rajesh
batsman
Lomror Mahipal
all rounder
Sahu Harsh
no information yet
Rathore Aditya
no information yet
Sarwate Aditya
all rounder
Singh Ajayraj Praduman
all rounder
Singh Ashutosh
batsman
Singh Akash Maharaj
no information yet
Singh Shashank
batsman
Singh Manender
wicket keeper
Tiwari Vikalp
no information yet
Suthar Manav
bowler
Tiwary Anuj
batsman
Verma Mayank
batsman
Yadav Harsh
no information yet
Yadav Mayank
bowler
Yadav Mayank
batsman
Yadav Prateek Mahesh
batsman
Match has not started yet