Squads Chhattisgarh vs Rajasthan List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026

List a

CHH
CHH
RAJ
RAJ

Playing

CHH
CHH
RAJ
RAJ
First TeamSecond Team
Aditya Singh Dev

no information yet

Agarwal Shubham

all rounder

Choudhary M

wicket keeper

Chouhan Ram Mohan

no information yet

Joshi Samarpit

wicket keeper

Lamba Karan

all rounder

Lomror Mahipal

all rounder

Sahu Harsh

no information yet

Rathore Aditya

no information yet

Sarwate Aditya

all rounder

Singh Akash Maharaj

no information yet

Singh Manender

wicket keeper

Tiwari Vikalp

no information yet

Yadav Harsh

no information yet

Bench

CHH
CHH
RAJ
RAJ

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet