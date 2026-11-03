Squads Haryana vs Hyderabad List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026

List a

HAR
HAR
HYD
HYD

Playing

HAR
HAR
HYD
HYD
First TeamSecond Team
Dalal Yashvardhan

no information yet

Arfaz MD

no information yet

Kamboj Anshul

all rounder

Goud A Varun

no information yet

Kumar Sumit

no information yet

Rana Amit

bowler

Punnaiah Bhuvanagiri

no information yet

Shandilya Mayank

all rounder

Reddy K Nitesh

all rounder

Sindhu Nishant

all rounder

Singh Kukna Ajay

all rounder

Singh Yuvraj

no information yet

Sai Yadav Nitin

no information yet

Siwach Ashish

no information yet

Tewatia Rahul

all rounder

Thakral Anuj

no information yet

Varma Pranav

no information yet

Bench

HAR
HAR
HYD
HYD

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet