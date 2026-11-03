Squads Haryana vs Hyderabad List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhardwaj Ishant Ravi
batsman
Agarwal Tanmay
batsman
Dalal Yashvardhan
no information yet
Arfaz MD
no information yet
Jakhar Samant Devender
batsman
Buddhi Rahul Ravinder
batsman
Kamboj Anshul
all rounder
Goud A Varun
no information yet
Kumar Ankit
batsman
Kak Kartikeya
batsman
Kumar Sumit
no information yet
Perala Aman Rao
batsman
Rana Amit
bowler
Punnaiah Bhuvanagiri
no information yet
Rana Himanshu
batsman
Rakshann Readi
bowler
Rohilla Bhuwan
bowler
Reddy Ananth Prateek
wicket keeper
Shandilya Mayank
all rounder
Reddy K Nitesh
all rounder
Sindhu Nishant
all rounder
Reddy Malgari Sai Pragnay
wicket keeper
Singh Kukna Ajay
all rounder
Reddy Mandadi Abhirath
batsman
Singh Yuvraj
no information yet
Sai Yadav Nitin
no information yet
Siwach Ashish
no information yet
Singh Rahul
batsman
Tewatia Rahul
all rounder
Thyagarajan Tanay
bowler
Thakral Anuj
no information yet
Varma Pranav
no information yet
Vats Parth Shiv
bowler
Match has not started yet