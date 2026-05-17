Aman Akram Rao Perala

Indian Premier League
Delhi Capitals vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
197
RR
193
Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants
Indian Premier League
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
RR
225
LSG
220
Mumbai Indians vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Wankhede Stadium, Mumbai
MI
175
RR
205
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Hyderabad
SRH
196
RR
243
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Ahmedabad
GT
219
RR
214