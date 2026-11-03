Squads Haryana vs Jharkhand List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhardwaj Ishant Ravi
batsman
Arun Singh Vikash
bowler
Dalal Yashvardhan
no information yet
Kishan Ishan
wicket keeper
Jakhar Samant Devender
batsman
Kumar Amit
no information yet
Kamboj Anshul
all rounder
Kushagra Kumar
wicket keeper
Kumar Ankit
batsman
Manishi
bowler
Kumar Sumit
no information yet
Minz Robin
wicket keeper
Rana Amit
bowler
Mishra Sushant
bowler
Rana Himanshu
batsman
Mohan Shikhar
no information yet
Rohilla Bhuwan
bowler
Pankaj Kumar
wicket keeper
Shandilya Mayank
all rounder
Quraishi Md Kounain
bowler
Sindhu Nishant
all rounder
Roy Anukul
all rounder
Singh Kukna Ajay
all rounder
Sharma Bal Krishna
bowler
Singh Yuvraj
no information yet
Sharma Shubh
no information yet
Siwach Ashish
no information yet
Shekhar Saurabh
batsman
Tewatia Rahul
all rounder
Singh Rajandeep
all rounder
Thakral Anuj
no information yet
Singh Sarabdeep
no information yet
Vats Parth Shiv
bowler
Singh Shubham
bowler
Match has not started yet