Squads Haryana vs Jharkhand List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026

List a

HAR
HAR
JHA
JHA

Playing

HAR
HAR
JHA
JHA
First TeamSecond Team
Dalal Yashvardhan

no information yet

Kishan Ishan

wicket keeper

Kumar Amit

no information yet

Kamboj Anshul

all rounder

Kushagra Kumar

wicket keeper

Manishi

bowler

Kumar Sumit

no information yet

Minz Robin

wicket keeper

Rana Amit

bowler

Mohan Shikhar

no information yet

Pankaj Kumar

wicket keeper

Shandilya Mayank

all rounder

Sindhu Nishant

all rounder

Roy Anukul

all rounder

Singh Kukna Ajay

all rounder

Singh Yuvraj

no information yet

Sharma Shubh

no information yet

Siwach Ashish

no information yet

Tewatia Rahul

all rounder

Singh Rajandeep

all rounder

Thakral Anuj

no information yet

Singh Sarabdeep

no information yet

Bench

HAR
HAR
JHA
JHA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet