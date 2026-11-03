Squads Himachal Pradesh vs Chandigarh List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026

List a

HIM
HIM
CHA
CHA

Playing

HIM
HIM
CHA
CHA
First TeamSecond Team
Azad Arjun

batsman

Bains Ankush

wicket keeper

Birla Nishunk

no information yet

Dagar Mayank

all rounder

Chowdhry Hardik

no information yet

Kumar Abhishek

all rounder

Kumar Amit

batsman

Kashyap Vishu

all rounder

Kumar Rohit

no information yet

Negi Mukul

batsman

Pal Kushal

no information yet

Sen Ekant

batsman

Singh Harjit

no information yet

Sharma Vipin

no information yet

Thakur Nikhil

all rounder

Singh Amanpreet

no information yet

Surroch Mridul

no information yet

Vasisht Akash

all rounder

Bench

HIM
HIM
CHA
CHA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet