Squads Himachal Pradesh vs Chandigarh List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arora Vaibhav
bowler
Azad Arjun
batsman
Bains Ankush
wicket keeper
Birla Nishunk
no information yet
Dagar Mayank
all rounder
Chowdhry Hardik
no information yet
Jamwal Ayush
bowler
Dhanda Rohit
bowler
Kalsi Ankit
batsman
Joshi Tushar
batsman
Kumar Abhishek
all rounder
Kapoor Hartejassvi
bowler
Kumar Amit
batsman
Kashyap Vishu
all rounder
Kumar Rohit
no information yet
Kaushik Ankit
batsman
Mahajan Innesh
batsman
Khan Arslan
batsman
Mann Pukhraj
batsman
Saini Sanyam
batsman
Negi Mukul
batsman
Sandhu Jagjit Singh
batsman
Pal Kushal
no information yet
Sharma Sandeep
bowler
Sen Ekant
batsman
Singh Harjit
no information yet
Sharma Nitin
batsman
Singh Taranpreet
bowler
Sharma Vipin
no information yet
Thakur Nikhil
all rounder
Singh Amanpreet
no information yet
Vohra Manan
batsman
Singh Aryaman
bowler
Surroch Mridul
no information yet
Vasisht Akash
all rounder
Match has not started yet