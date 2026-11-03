Squads Puducherry vs Odisha List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026

List a

PUD
PUD
ODI
ODI

Playing

PUD
PUD
ODI
ODI
First TeamSecond Team
Anand Bhanu

wicket keeper

Bhardwaj Vedant

no information yet

Munde Om T

no information yet

Garhwal Aditya

all rounder

Gopal Thivagar

all rounder

Poddar Govinda

all rounder

Ranjan Lenka Sowmya

no information yet

Pranaav Nitin

no information yet

Sourav Baral Sambit Kumar

no information yet

Premraj R

batsman

Swain Aasirwad

wicket keeper

Tufayl Ahmad Sayed

no information yet

Tunda Adil

no information yet

Vaghani Parth

all rounder

Bench

PUD
PUD
ODI
ODI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet