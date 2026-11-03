Squads Puducherry vs Odisha List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Adhantrao Siddhant Mangesh
wicket keeper
Biswal Badal
bowler
Akash Pugazhendi
batsman
Majhi Dinesh
batsman
Anand Kargave Akash
batsman
Mishra Shantanu
batsman
Anand Bhanu
wicket keeper
Mohanty Rajesh
bowler
Bhardwaj Vedant
no information yet
Munde Om T
no information yet
Chauhan Bhupender
all rounder
Parida Anil
batsman
Garhwal Aditya
all rounder
Pattnaik Sandeep Pradeep
batsman
Gopal Thivagar
all rounder
Poddar Govinda
all rounder
Kangayan Neyan Shyam
batsman
Pradhan Debabrata Babrubahan
all rounder
Khan Aman Hakim
bowler
Ranjan Lenka Sowmya
no information yet
Khokhar Vishal
bowler
Samal Swastik
batsman
M Sivamurugan
batsman
Samantray Biplab Bipin
all rounder
Marimuthu Vikneshwaran
batsman
Pandey Krishna
batsman
Singh Prayash Kumar
bowler
Pranaav Nitin
no information yet
Sourav Baral Sambit Kumar
no information yet
Premraj R
batsman
Swain Aasirwad
wicket keeper
Ramamoorthy Ragavan
batsman
Tufayl Ahmad Sayed
no information yet
Ratnaparkhe Paras Santosh
all rounder
Singh Sidak
bowler
Sivaraman Parameeswaran
all rounder
Tunda Adil
no information yet
Udeshi Sagar
bowler
Vaghani Parth
all rounder
Vignesh Kannan
bowler
Yadav Gaurav
bowler
Match has not started yet