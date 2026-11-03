Squads Punjab vs Rajasthan List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026

List a

PUN
PUN
RAJ
RAJ

Playing

PUN
PUN
RAJ
RAJ
First TeamSecond Team
Arora Salil

wicket keeper

Bajwa Sukhdeep

all rounder

Choudhary M

wicket keeper

Chouhan Ram Mohan

no information yet

Choudhary Gourav

no information yet

Joshi Samarpit

wicket keeper

Lamba Karan

all rounder

Lomror Mahipal

all rounder

Saharan Uday

all rounder

Rathore Aditya

no information yet

Sharma Abhishek

all rounder

Singh Akash Maharaj

no information yet

Sharma Sumit

all rounder

Singh Manender

wicket keeper

Singh Harnoor

no information yet

Singh Prabhsimran

wicket keeper

Singh Sanvir

all rounder

Bench

PUN
PUN
RAJ
RAJ

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet