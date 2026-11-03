Squads Punjab vs Rajasthan List a Vijay Hazare Trophy 29.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arora Salil
wicket keeper
Bhambhu Danish
bowler
Bajwa Sukhdeep
all rounder
Choudhary Aniket
bowler
Bhagat Krish
bowler
Choudhary M
wicket keeper
Brar Gurnoor
bowler
Chouhan Ram Mohan
no information yet
Brar Harpreet
bowler
Godara Sumit
batsman
Choudhary Gourav
no information yet
Joshi Samarpit
wicket keeper
Dhir Naman
bowler
Lamba Karan
all rounder
Gill Shubman
batsman
Lomror Mahipal
all rounder
Saharan Uday
all rounder
Rathore Aditya
no information yet
Sharma Abhishek
all rounder
Singh Ajayraj Praduman
all rounder
Sharma Raghu
bowler
Singh Akash Maharaj
no information yet
Sharma Sumit
all rounder
Singh Manender
wicket keeper
Sidhu Jashanpreet Singh
batsman
Suthar Manav
bowler
Singh Anmolpreet
batsman
Singh Arshdeep
bowler
Singh Harnoor
no information yet
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Singh Ramandeep
batsman
Singh Sanvir
all rounder
Match has not started yet