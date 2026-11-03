Squads Railways vs Andhra List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahuja Suraj
wicket keeper
Bharat Srikar
wicket keeper
Choudhary Raj Kamal
batsman
Bhui Ricky
batsman
khan Zubair Ali
all rounder
Dhanush Marathala
no information yet
Lal Varun Chaman
no information yet
Hebbar Ashwin
batsman
Marate Kush
batsman
Kumar Bodhala Vinay
no information yet
Pandey Akash
bowler
Kumar Saurabh
all rounder
Saif Mohammad
batsman
Prasad SDNV
no information yet
Sharma Ashutosh
batsman
Sharma Karn
bowler
Raju Satyanarayana
bowler
Sharma Rahul
all rounder
Ram Jagarlapudi Saketh
bowler
Singh Adarsh Pushpendra
all rounder
Rasheed Shaik
batsman
Singh Pratham
batsman
Reddy Maramreddy Hemanth
bowler
Singh Ravi
no information yet
Reddy Nithish
batsman
Singh Sahab Yuvraj
all rounder
Yadav Ansh
no information yet
Sandeep Y
batsman
Yadav Kunal
all rounder
Stephen Cheepurapalli
bowler
Match has not started yet