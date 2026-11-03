Squads Railways vs Andhra List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026

List a

RAI
RAI
AND
AND

Playing

RAI
RAI
AND
AND
First TeamSecond Team
Ahuja Suraj

wicket keeper

Bharat Srikar

wicket keeper

Bhui Ricky

batsman

khan Zubair Ali

all rounder

Dhanush Marathala

no information yet

Lal Varun Chaman

no information yet

Kumar Bodhala Vinay

no information yet

Kumar Saurabh

all rounder

Prasad SDNV

no information yet

Sharma Rahul

all rounder

Singh Ravi

no information yet

Yadav Ansh

no information yet

Sandeep Y

batsman

Yadav Kunal

all rounder

Bench

RAI
RAI
AND
AND

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet