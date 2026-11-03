Squads Railways vs Uttarakhand List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026

List a

RAI
RAI
UTT
UTT

Playing

RAI
RAI
UTT
UTT
First TeamSecond Team
Ahuja Suraj

wicket keeper

Barswal Pankaj

no information yet

khan Zubair Ali

all rounder

Lal Varun Chaman

no information yet

Garg Arya

bowler

Harsh Nikhil

no information yet

Kumar Singh Naveen

no information yet

Sharma Rahul

all rounder

Mahajan Aarav

no information yet

Mishra Mayank

all rounder

Singh Ravi

no information yet

Nailwal Deepesh

all rounder

Yadav Ansh

no information yet

Rana Harsh

batsman

Yadav Kunal

all rounder

Rawat Sanskar

no information yet

Bench

RAI
RAI
UTT
UTT

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet