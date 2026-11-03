Squads Railways vs Uttarakhand List a Vijay Hazare Trophy 14.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahuja Suraj
wicket keeper
Ayachi Agnivesh
bowler
Choudhary Raj Kamal
batsman
Barswal Pankaj
no information yet
khan Zubair Ali
all rounder
Chandela Kunal
batsman
Lal Varun Chaman
no information yet
Chaudhary Yuvraj
bowler
Marate Kush
batsman
Dangwal Shashwat Keshav
batsman
Pandey Akash
bowler
Garg Arya
bowler
Saif Mohammad
batsman
Harsh Nikhil
no information yet
Sharma Ashutosh
batsman
Kumar Singh Naveen
no information yet
Sharma Karn
bowler
Madhwal Akash
bowler
Sharma Rahul
all rounder
Mahajan Aarav
no information yet
Singh Adarsh Pushpendra
all rounder
Mishra Mayank
all rounder
Singh Pratham
batsman
Nagarkoti Jagmohan
all rounder
Singh Ravi
no information yet
Nailwal Deepesh
all rounder
Singh Sahab Yuvraj
all rounder
Paliwal Harshit
bowler
Yadav Ansh
no information yet
Rana Harsh
batsman
Yadav Kunal
all rounder
Rawat Sanskar
no information yet
Match has not started yet