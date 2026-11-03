Squads Tamil Nadu vs Andhra List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026

List a

TAN
TAN
AND
AND

Playing

TAN
TAN
AND
AND
First TeamSecond Team
Achyuth CV

no information yet

Bharat Srikar

wicket keeper

Govinth -

no information yet

Bhui Ricky

batsman

Dhanush Marathala

no information yet

Jagadeesan Narayan

wicket keeper

Kumar Bodhala Vinay

no information yet

Kumar Saurabh

all rounder

Prasad SDNV

no information yet

Mohamed Ali S

no information yet

Paul Pradosh Ranjan

wicket keeper

Sandhu Sunny

all rounder

Siddarth Andre

no information yet

Singh Gurjapneet

all rounder

SR Athish

no information yet

Sandeep Y

batsman

Bench

TAN
TAN
AND
AND

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet