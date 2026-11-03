Squads Tamil Nadu vs Andhra List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Achyuth CV
no information yet
Bharat Srikar
wicket keeper
Govinth -
no information yet
Bhui Ricky
batsman
Indrajith Baba
batsman
Dhanush Marathala
no information yet
Jagadeesan Narayan
wicket keeper
Hebbar Ashwin
batsman
Kishore Sai
bowler
Kumar Bodhala Vinay
no information yet
Kumar Boopathi Vaishna
batsman
Kumar Saurabh
all rounder
Manikandan Karthick
bowler
Prasad SDNV
no information yet
Mohamed Ali S
no information yet
Paul Pradosh Ranjan
wicket keeper
Raju Satyanarayana
bowler
Rathi Sachin
bowler
Ram Jagarlapudi Saketh
bowler
Sandhu Sunny
all rounder
Rasheed Shaik
batsman
Siddarth Andre
no information yet
Reddy Maramreddy Hemanth
bowler
Singh Gurjapneet
all rounder
Reddy Nithish
batsman
SR Athish
no information yet
Sudharsan Sai
batsman
Sandeep Y
batsman
Yadav Sanjay
batsman
Stephen Cheepurapalli
bowler
Match has not started yet