Squads Uttarakhand vs Andhra List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ayachi Agnivesh
bowler
Bharat Srikar
wicket keeper
Barswal Pankaj
no information yet
Bhui Ricky
batsman
Chandela Kunal
batsman
Dhanush Marathala
no information yet
Chaudhary Yuvraj
bowler
Hebbar Ashwin
batsman
Dangwal Shashwat Keshav
batsman
Kumar Bodhala Vinay
no information yet
Garg Arya
bowler
Kumar Saurabh
all rounder
Harsh Nikhil
no information yet
Prasad SDNV
no information yet
Kumar Singh Naveen
no information yet
Madhwal Akash
bowler
Raju Satyanarayana
bowler
Mahajan Aarav
no information yet
Ram Jagarlapudi Saketh
bowler
Mishra Mayank
all rounder
Rasheed Shaik
batsman
Nagarkoti Jagmohan
all rounder
Reddy Maramreddy Hemanth
bowler
Nailwal Deepesh
all rounder
Reddy Nithish
batsman
Paliwal Harshit
bowler
Rana Harsh
batsman
Sandeep Y
batsman
Rawat Sanskar
no information yet
Stephen Cheepurapalli
bowler
Rawat Saurabh
wicket keeper
Sudharsian Kodavandla
all rounder
Singh Kamal Umesh
batsman
Varma Bhupathiraju Munish
no information yet
Suchith Jagadeesha
bowler
Vijay Tripurana
bowler
Sudha Avneesh
batsman
Suryavanshi Aanjaneya Dhirendra
all rounder
Match has not started yet