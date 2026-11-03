Squads Uttarakhand vs Andhra List a Vijay Hazare Trophy 27.12.2026

List a

UTT
UTT
AND
AND

Playing

UTT
UTT
AND
AND
First TeamSecond Team
Bharat Srikar

wicket keeper

Barswal Pankaj

no information yet

Bhui Ricky

batsman

Dhanush Marathala

no information yet

Kumar Bodhala Vinay

no information yet

Garg Arya

bowler

Kumar Saurabh

all rounder

Harsh Nikhil

no information yet

Prasad SDNV

no information yet

Kumar Singh Naveen

no information yet

Mahajan Aarav

no information yet

Mishra Mayank

all rounder

Nailwal Deepesh

all rounder

Rana Harsh

batsman

Sandeep Y

batsman

Rawat Sanskar

no information yet

Rawat Saurabh

wicket keeper

Varma Bhupathiraju Munish

no information yet

Bench

UTT
UTT
AND
AND

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet