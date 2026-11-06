Match details Namibia vs United Arab Emirates Odi ICC ODI World Cup Qualifier 20.12.2026

Odi

NAM
NAM
UAE
UAE

Match Info

Match:ICC ODI World Cup Qualifier 2027
Date:Monday, December 14, 2026 - Sunday, March 21, 2027
Toss:no information yet
Time:Sunday, December 20, 2026 04:15 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Namibia Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

United Arab Emirates Squad

PlayersAravind Vritiya, D'souza Ethan, Hameed Basil, Jawadullah Muhammad, Khan Aayan, Khan Asif, Khan Zahoor, Meiyappan Karthik Palaniapan, Muhammad Waseem, Mustafa Rohan, Naseer Ali, Shahzad Rameez, Sharma Aryansh, Sharma Sanchit, Siddique Junaid
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet