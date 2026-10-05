Squads Pakistan vs Sri Lanka Odi ODI Pakistan Tri-Series 18.10.2026

Odi

PAK
PAK
SRI
SRI

Playing

PAK
PAK
SRI
SRI
First TeamSecond Team
Ali Hasan

bowler

Ashraf Faheem

all rounder

Ayub Saim

batsman

Azam Babar

batsman

Ghulam Kamran

all rounder

Haris Mohammad

wicket keeper

Khan Usman

batsman

Nawaz Mohammad

all rounder

Rizwan Mohammad

wicket keeper

Salman Agha

all rounder

Shah Khushdil

all rounder

Talat Hussain

all rounder

Bench

PAK
PAK
SRI
SRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet