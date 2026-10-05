Squads Pakistan vs Sri Lanka Odi ODI Pakistan Tri-Series 18.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Afridi Shaheen
bowler
Ahmed Abrar
bowler
Ali Hasan
bowler
Ashraf Faheem
all rounder
Ayub Saim
batsman
Azam Babar
batsman
Ghulam Kamran
all rounder
Haris Mohammad
wicket keeper
Hasnain Mohammad
bowler
Khan Usman
batsman
Nawaz Mohammad
all rounder
Rauf Haris
bowler
Rizwan Mohammad
wicket keeper
Salman Agha
all rounder
Shafique Abdullah
batsman
Shah Khushdil
all rounder
Shah Naseem
bowler
Shakeel Saud
batsman
Tahir Tayyab
batsman
Talat Hussain
all rounder
Zaman Fakhar
batsman
Match has not started yet