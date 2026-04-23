Squads Bangladesh vs New Zealand Odi ODI Series Bangladesh vs New Zealand 23.04.2026

OdiBir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium, Chittagong
BAN
BAN

265

NZ
NZ

210

Playing

BAN
BAN
NZ
NZ
First TeamSecond Team
Sarkar Soumya

all rounder

Young Will

batsman

Latham Tom

wicket keeper

Abbas Muhammad

all rounder

Das Liton

wicket keeper

Foxcroft Dean

all rounder

Clarkson Josh

all rounder

Bench

BAN
BAN
NZ
NZ
First TeamSecond Team
Ankon Mahidul Islam

wicket keeper

Hossain Afif

all rounder

Cleaver Dane

wicket keeper

Sears Ben

bowler