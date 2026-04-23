Squads Bangladesh vs New Zealand Odi ODI Series Bangladesh vs New Zealand 23.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Hassan Saif
batsman
Nicholls Henry
batsman
Hasan Tanzid
batsman
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Sarkar Soumya
all rounder
Young Will
batsman
Shanto Najmul Hossain
batsman
Latham Tom
wicket keeper
Hridoy Towhid
batsman
Abbas Muhammad
all rounder
Das Liton
wicket keeper
Foxcroft Dean
all rounder
Miraz Mehidy Hasan
all rounder
Clarkson Josh
all rounder
Islam Tanvir
bowler
Smith Nathan
bowler
Islam Shoriful
bowler
Lennox Jayden
bowler
Rahman Mustafizur
bowler
O'Rourke William
bowler
Rana Nahid
bowler
Lister Benjamin
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Taskin
bowler
Ashok Adithya
bowler
Ankon Mahidul Islam
wicket keeper
Clarke Kristian
batsman
Hossain Afif
all rounder
Cleaver Dane
wicket keeper
Hossain Rishad
bowler
Sears Ben
bowler