Match details Bangladesh vs New Zealand Odi ODI Series Bangladesh vs New Zealand 23.04.2026
Match Info
|Match:
|ODI Series Bangladesh vs New Zealand 2026
|Date:
|Friday, April 17, 2026 - Thursday, April 23, 2026
|Toss:
|New Zealand won the toss and opt to bat
|Time:
|Thursday, April 23, 2026 05:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|Zohur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong, Bangladesh
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Bangladesh Squad
|Players
|Hassan Saif, Hasan Tanzid, Sarkar Soumya, Shanto Najmul Hossain, Hridoy Towhid, Das Liton, Miraz Mehidy Hasan, Islam Tanvir, Islam Shoriful, Rahman Mustafizur, Rana Nahid
|Bench
|Ahmed Taskin, Ankon Mahidul Islam, Hossain Afif, Hossain Rishad
New Zealand Squad
Venue Guide
|Stadium
|Zohur Ahmed Chowdhury Stadium
|City
|Chittagong
|Capacity
|22000
|Ends
|Isphani End
|Hosts to
|UCB End