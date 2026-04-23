Match details Bangladesh vs New Zealand Odi ODI Series Bangladesh vs New Zealand 23.04.2026

OdiBir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium, Chittagong
BAN
BAN

265

NZ
NZ

210

Match Info

Match:ODI Series Bangladesh vs New Zealand 2026
Date:Friday, April 17, 2026 - Thursday, April 23, 2026
Toss:New Zealand won the toss and opt to bat
Time:Thursday, April 23, 2026 05:00 AM (GMT+0)
Venue:Zohur Ahmed Chowdhury Stadium, Chittagong, Bangladesh
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Bangladesh Squad

PlayersHassan Saif, Hasan Tanzid, Sarkar Soumya, Shanto Najmul Hossain, Hridoy Towhid, Das Liton, Miraz Mehidy Hasan, Islam Tanvir, Islam Shoriful, Rahman Mustafizur, Rana Nahid
BenchAhmed Taskin, Ankon Mahidul Islam, Hossain Afif, Hossain Rishad

New Zealand Squad

PlayersNicholls Henry, Kelly Nicholas Frederick, Young Will, Latham Tom, Abbas Muhammad, Foxcroft Dean, Clarkson Josh, Smith Nathan, Lennox Jayden, O'Rourke William, Lister Benjamin
BenchAshok Adithya, Clarke Kristian, Cleaver Dane, Sears Ben, Tickner Blair

Venue Guide

StadiumZohur Ahmed Chowdhury Stadium
CityChittagong
Capacity22000
EndsIsphani End
Hosts toUCB End