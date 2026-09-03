Squads Boland vs Knights T20 CSA T20 Challenge 29.09.2026

T20

BOL
BOL
KNI
KNI

Playing

BOL
BOL
KNI
KNI
First TeamSecond Team
Adams Ferisco

all rounder

Baron Jevano

all rounder

Fortuin Clyde

wicket keeper

Hanabe Hlomla

wicket keeper

Mgijima Aviwe

all rounder

van Zyl Stiaan

all rounder

Bench

BOL
BOL
KNI
KNI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet