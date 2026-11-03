Squads Auckland Aces vs Wellington Firebirds T20 Super Smash 14.01.2027

T20

Auckland

AUC
AUC
WFI
WFI

Playing

AUC
AUC
WFI
WFI
First TeamSecond Team
Abbas Muhammad

all rounder

Fletcher Cam

wicket keeper

Blundell Tom

wicket keeper

Gulati Rohit

no information yet

Harrison Ryan

all rounder

Jacobs Bevon

no information yet

Johal Harjot

no information yet

Jackson Oscar

all rounder

Jones A

no information yet

McLachlan Callum

wicket keeper

Olliver Angus

no information yet

Morgan Sam

no information yet

Singh Samrath

no information yet

Mycock Sam

no information yet

Solia Sean

all rounder

Paranjpe Amogh

no information yet

Stackpole Lachlan

no information yet

Ravindra Rachin

all rounder

Watson Luke Douglas

no information yet

Bench

AUC
AUC
WFI
WFI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet