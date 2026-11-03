Squads Auckland Aces vs Wellington Firebirds T20 Super Smash 14.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Ashok Adithya
bowler
Abbas Muhammad
all rounder
Fletcher Cam
wicket keeper
Blundell Tom
wicket keeper
Gulati Rohit
no information yet
Bracewell Michael
all rounder
Guptill Martin
batsman
Dudding Liam Raymond
bowler
Harrison Ryan
all rounder
Greenwood Nick
batsman
Jacobs Bevon
no information yet
Hartshorn James William
batsman
Johal Harjot
no information yet
Jackson Oscar
all rounder
Jones A
no information yet
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Keene Simon
batsman
McLachlan Callum
wicket keeper
Olliver Angus
no information yet
Milne Adam
bowler
Phillips Dale
batsman
Morgan Sam
no information yet
Singh Samrath
no information yet
Mycock Sam
no information yet
Solia Sean
all rounder
Paranjpe Amogh
no information yet
Stackpole Lachlan
no information yet
Ravindra Rachin
all rounder
Watson Luke Douglas
no information yet
Robinson Tim
batsman
Match has not started yet