Squads Bengal vs Baroda T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026

T20

BEN
BEN
BAR
BAR

Playing

BEN
BEN
BAR
BAR
First TeamSecond Team
Ahmed Shahbaz

all rounder

Abhale Jay

no information yet

Bal Suvankar

wicket keeper

Bharward Anant

no information yet

Chaudhary Saksham

no information yet

Das Sandipan

all rounder

Pandya Krunal

all rounder

Passi Amit

wicket keeper

Gandhi Shakir Habib

wicket keeper

Rathva Ninad

all rounder

Kaif MD

all rounder

Sheth Atit

all rounder

Singh Abhimanyu

no information yet

Lal Karan

all rounder

Maity Kaushik

all rounder

Pan Agniv

wicket keeper

Paul Ankur

batsman

Porel Abhishek

wicket keeper

Purohit Aditya

no information yet

Sarkar Subham

all rounder

Bench

BEN
BEN
BAR
BAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet