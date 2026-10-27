Squads Bengal vs Baroda T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Shahbaz
all rounder
Abhale Jay
no information yet
Bal Suvankar
wicket keeper
Bharward Anant
no information yet
Barman Prayas Ray
bowler
Desai Harsh
bowler
Boken Ompal
batsman
Gandhi Chintal
bowler
Chaudhary Saksham
no information yet
Kakade Kartik
bowler
Chowdhury Ritwik Roy
batsman
Meriwala Lukman
bowler
Das Sandipan
all rounder
Pandya Krunal
all rounder
Deep Akash
bowler
Pania Bhanu
batsman
Easwaran Abhimanyu
batsman
Passi Amit
wicket keeper
Gandhi Shakir Habib
wicket keeper
Patel Dhruv
bowler
Gharami Sudip Kumar
batsman
Pithiya Mahesh
batsman
Halder Debopratim
all rounder
Rathva Ninad
all rounder
Kaif MD
all rounder
Sharma Shivalik
batsman
Khaira Ranjot Singh
batsman
Sheth Atit
all rounder
Kumar Mukesh
bowler
Singh Abhimanyu
no information yet
Kumar Ravi
bowler
Singh Jyotsnil
batsman
Lal Karan
all rounder
Solanki Vishnu
batsman
Maity Kaushik
all rounder
Sopariya Soyeb
bowler
Pan Agniv
wicket keeper
Paul Ankur
batsman
Porel Abhishek
wicket keeper
Porel Ishan
bowler
Pramanik Pradipta
bowler
Purohit Aditya
no information yet
Sarkar Subham
all rounder
Tiwari Anurag Shubhash
bowler
Match has not started yet