Squads Bengal vs Jharkhand T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Shahbaz
all rounder
Arun Singh Vikash
bowler
Bal Suvankar
wicket keeper
Chakraborty Supriyo
bowler
Barman Prayas Ray
bowler
Deobrat Singh Kumar
batsman
Boken Ompal
batsman
Kushagra Kumar
wicket keeper
Chaudhary Saksham
no information yet
Mishra Sushant
bowler
Chowdhury Ritwik Roy
batsman
Nadeem Shahbaz
bowler
Das Sandipan
all rounder
Pankaj Kumar
wicket keeper
Deep Akash
bowler
Rajkumar Kumar Vivek
all rounder
Easwaran Abhimanyu
batsman
Roy Anukul
all rounder
Gandhi Shakir Habib
wicket keeper
Sharma Bal Krishna
bowler
Gharami Sudip Kumar
batsman
Shukla Rahul
bowler
Halder Debopratim
all rounder
Singh Aditya
all rounder
Kaif MD
all rounder
Singh Virat
batsman
Khaira Ranjot Singh
batsman
Tiwary Saurabh
batsman
Kumar Mukesh
bowler
Vishal Vikash
batsman
Kumar Ravi
bowler
Lal Karan
all rounder
Maity Kaushik
all rounder
Pan Agniv
wicket keeper
Paul Ankur
batsman
Porel Abhishek
wicket keeper
Porel Ishan
bowler
Pramanik Pradipta
bowler
Purohit Aditya
no information yet
Sarkar Subham
all rounder
Tiwari Anurag Shubhash
bowler
Match has not started yet