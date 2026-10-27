Squads Bengal vs Mizoram T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 20.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Shahbaz
all rounder
Anderson Jehu
wicket keeper
Bal Suvankar
wicket keeper
Biakthanpuia J
batsman
Barman Prayas Ray
bowler
Cariappa KC
bowler
Boken Ompal
batsman
Chopra Agni
batsman
Chaudhary Saksham
no information yet
Chowdhury Rohan
all rounder
Chowdhury Ritwik Roy
batsman
Kumar Vikash
batsman
Das Sandipan
all rounder
Lalbiakvela G
bowler
Deep Akash
bowler
Lalhriatrenga
batsman
Easwaran Abhimanyu
batsman
Lalhruaizela
batsman
Gandhi Shakir Habib
wicket keeper
Lalmuanzuala F
batsman
Gharami Sudip Kumar
batsman
Lalthankhuma Joseph
batsman
Halder Debopratim
all rounder
Ralte Lalhruai
bowler
Kaif MD
all rounder
Ralte Remruatdika
batsman
Khaira Ranjot Singh
batsman
Ralte Rosiamliana
all rounder
Kumar Mukesh
bowler
Singh Gaurav
bowler
Kumar Ravi
bowler
Vanlalremruata Tc
bowler
Lal Karan
all rounder
Maity Kaushik
all rounder
Pan Agniv
wicket keeper
Paul Ankur
batsman
Porel Abhishek
wicket keeper
Porel Ishan
bowler
Pramanik Pradipta
bowler
Purohit Aditya
no information yet
Sarkar Subham
all rounder
Tiwari Anurag Shubhash
bowler
Match has not started yet