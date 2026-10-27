Squads Delhi vs Tamil Nadu T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026

T20

DEL
DEL
TAN
TAN

Playing

DEL
DEL
TAN
TAN
First TeamSecond Team
G Ajitesh

wicket keeper

Dhull Yash

batsman

Jagadeesan Narayan

wicket keeper

Lakra Dev

all rounder

Rawat Anuj

wicket keeper

Thareja Lakshay

wicket keeper

Vijayran Pranshu

all rounder

Yadav Lalit

all rounder

Bench

DEL
DEL
TAN
TAN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet