Squads Delhi vs Tamil Nadu T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arya Priyansh
batsman
Chakravarthy Varun
bowler
Badoni Ayush
batsman
G Ajitesh
wicket keeper
Dhull Yash
batsman
Jagadeesan Narayan
wicket keeper
Lakra Dev
all rounder
Khan Shahrukh
batsman
Rana Harshit
bowler
Kishore Sai
bowler
Rawat Anuj
wicket keeper
Mohammed M
bowler
Saini Navdeep
bowler
Natarajan Thangarasu
bowler
Sangwan Pradeep
bowler
Sudharsan Sai
batsman
Sharma Ishant
bowler
Sundar Washington
all rounder
Sharma Kshitiz
batsman
Sharma Suyash
bowler
Sharma Vaibhav
bowler
Shokeen Hrithik Rakesh
bowler
Sidhu Jonty
batsman
Singh Himmat
batsman
Thareja Lakshay
wicket keeper
Tyagi Harsh
bowler
Vashisth Shivank
bowler
Vijayran Pranshu
all rounder
Yadav Lalit
all rounder
Match has not started yet