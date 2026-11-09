Squads Gujarat vs Mumbai T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bishnoi Ravi
bowler
Ankolekar Atharva
bowler
Chauhan Saurav Dilipsingh
batsman
Avasthi Mohit
bowler
Chawla Piyush
bowler
Bista Jay
all rounder
Desai Aarya
batsman
Deshpande Tushar
bowler
Gaja Chintan
bowler
Dias Royston
bowler
Gandhi Chirag
batsman
Dube Shivam
all rounder
Jaiswal Vishal
batsman
Jaiswal Yashasvi
batsman
Kumar Umang Rohit
batsman
Khan Sarfaraz
batsman
Nagwaswalla Arzan
bowler
Kotian Tanush
all rounder
Panchal Priyank Kirit
batsman
Kulkarni Dhawal
bowler
Patel Axar
all rounder
Mulani Shams
all rounder
Patel Hardik
bowler
Patil Sairaj
all rounder
Patel Hemang
bowler
Pawar Prasad
wicket keeper
Patel Kshitij
batsman
Raghuvanshi Angkrish
batsman
Patel Ripal
batsman
Rahane Ajinkya
batsman
Patel Shen Nareshbhai
bowler
Tamore Hardik
wicket keeper
Patel Urvil
wicket keeper
Match has not started yet