Squads Gujarat vs Mumbai T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026

T20

GUJ
GUJ
MUM
MUM

Playing

GUJ
GUJ
MUM
MUM
First TeamSecond Team
Bista Jay

all rounder

Dube Shivam

all rounder

Kotian Tanush

all rounder

Patel Axar

all rounder

Mulani Shams

all rounder

Patil Sairaj

all rounder

Pawar Prasad

wicket keeper

Tamore Hardik

wicket keeper

Patel Urvil

wicket keeper

Bench

GUJ
GUJ
MUM
MUM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet