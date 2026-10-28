Squads Gujarat vs Odisha T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026

T20

GUJ
GUJ
ODI
ODI

Playing

GUJ
GUJ
ODI
ODI
First TeamSecond Team
Biswal Kartik

all rounder

Luha Prabin

wicket keeper

Pattanaik Rakesh

all rounder

Poddar Govinda

all rounder

Patel Axar

all rounder

Tarini Sa

batsman

Patel Urvil

wicket keeper

Bench

GUJ
GUJ
ODI
ODI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet