Squads Gujarat vs Odisha T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bishnoi Ravi
bowler
Biswal Kartik
all rounder
Chauhan Saurav Dilipsingh
batsman
Dhupar Rajesh Rajeev
wicket keeper
Chawla Piyush
bowler
Luha Prabin
wicket keeper
Desai Aarya
batsman
Mishra Shantanu
batsman
Gaja Chintan
bowler
Pattanaik Rakesh
all rounder
Gandhi Chirag
batsman
Pattnaik Sandeep Pradeep
batsman
Jaiswal Vishal
batsman
Poddar Govinda
all rounder
Kumar Umang Rohit
batsman
Pradhan Debabrata Babrubahan
all rounder
Nagwaswalla Arzan
bowler
Panchal Priyank Kirit
batsman
Rathod Harshit
bowler
Patel Axar
all rounder
Rout Soubhagya
batsman
Patel Hardik
bowler
Samal Swastik
batsman
Patel Hemang
bowler
Singh Prayash Kumar
bowler
Patel Kshitij
batsman
Tarini Sa
batsman
Patel Ripal
batsman
Yadav Abhishek
batsman
Patel Shen Nareshbhai
bowler
Patel Urvil
wicket keeper
Match has not started yet