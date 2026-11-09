Squads Hyderabad vs Vidarbha T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026

T20

HYD
HYD
VID
VID

Playing

HYD
HYD
VID
VID
First TeamSecond Team
Chavan Nayan

no information yet

Parwani Dipesh

no information yet

Sharma Jitesh

wicket keeper

Sanketh E

bowler

Wadkar Akshay

wicket keeper

Shaunak Shaunak

no information yet

Yadav Lalit

all rounder

Teja Ravi

all rounder

Bench

HYD
HYD
VID
VID

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet