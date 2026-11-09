Squads Hyderabad vs Vidarbha T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Tanmay
batsman
Chavan Nayan
no information yet
Anikethreddy Gangam
all rounder
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Buddhi Rahul Ravinder
batsman
Dubey Saurabh
bowler
Chigullapalli Rahul Radesh
wicket keeper
Dubey Shubham
batsman
Milind Chama
bowler
Karnewar Akshay
bowler
Perala Aman Rao
batsman
Mahale Mandar
batsman
Rakshann Readi
bowler
Nalkande Darshan
bowler
Rayudu Rohit
batsman
Parwani Dipesh
no information yet
Sahani Chandan
batsman
Sharma Jitesh
wicket keeper
Sanketh E
bowler
Shorey Dhruv
batsman
Seth Bhavesh
batsman
Taide Atharwa
batsman
Sharma Shubham
batsman
Wadkar Akshay
wicket keeper
Shaunak Shaunak
no information yet
Yadav Lalit
all rounder
Singh Rahul
batsman
Teja Ravi
all rounder
Thyagarajan Tanay
bowler
Varma Tilak
batsman
Match has not started yet