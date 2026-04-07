Namboori Thakur Tilak Varma

Namboori Thakur Tilak Varma

batsman

Full name:Namboori Thakur Tilak Varma
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm
Date of Birth (Age):November 08, 2002(20)
Zodiac Sign:Scorpio
Height:178 cm
Hometown:Hyderabad, Andhra Pradesh
Jersey Number:9
Batting Style:Left Handed Bat
Bowling Style:Right-arm off-break
Social Media:Twitter, Instagram

Teams

2026 Teams

Hampshire

Hyderabad

India

Mumbai Indians

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches1792654
Innings1131210
Overs4.02.09.042.214.0
Balls-----
Maidens00020
Runs211727196109
Wickets01383
Avg017924.536.33
SR0121831.7528
Eco5.258.534.627.78
BB01341
4w00010
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches1792654
Innings17152653
Not outs021310
Runs517452312411592
Balls Faced912695012251121
Avg534.837.3553.9537.02
SR55.55138.0955.05101.3142.01
Fours1155196121
Fifties012511
Sixies07154876
Highest55112115684
Hundreds00150

Namboori Thakur Tilak Varma Schedule & Results

Indian Premier League

ResultRajasthan Royals vs Mumbai Indians

Rajasthan Royals vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

RR

RR

150

MI

MI

123

ResultMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

222

RCB

RCB

240

ResultMumbai Indians vs Punjab Kings

Mumbai Indians vs Punjab Kings

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

195

PBKS

PBKS

198

ResultGujarat Titans vs Mumbai Indians

Gujarat Titans vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

100

MI

MI

199

ResultMumbai Indians vs Chennai Super Kings

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

104

CSK

CSK

207

ResultMumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad

Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

243

SRH

SRH

249

ResultChennai Super Kings vs Mumbai Indians

Chennai Super Kings vs Mumbai Indians

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

160

MI

MI

159

ResultMumbai Indians vs Lucknow Super Giants

Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

229

LSG

LSG

228

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

167

MI

MI

166

ResultPunjab Kings vs Mumbai Indians

Punjab Kings vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

200

MI

MI

205

ResultKolkata Knight Riders vs Mumbai Indians

Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

148

MI

MI

147

ResultMumbai Indians vs Rajasthan Royals

Mumbai Indians vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

175

RR

RR

205

County Championship

T20 Blast

ResultSomerset vs Hampshire

Somerset vs Hampshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

160

HAM

HAM

158

ResultHampshire vs Surrey

Hampshire vs Surrey

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

178

SUR

SUR

174

ResultMiddlesex vs Hampshire

Middlesex vs Hampshire

T20 Blast

Merchant Taylors’ School Ground

MID

MID

126

HAM

HAM

130

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultSurrey vs Hampshire

Surrey vs Hampshire

T20 Blast

Kennington Oval

SUR

SUR

210

HAM

HAM

215

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultKent vs Hampshire

Kent vs Hampshire

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

177

HAM

HAM

176

LiveHampshire vs Kent

Hampshire vs Kent

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

190

KEN

KEN

(5 ov.) 55/1

T20 Series Ireland vs India

ResultIreland vs India

Ireland vs India

T20 Series Ireland vs India

Civil Service Cricket Club, Belfast

IRL

IRL

182

IND

IND

148

ResultIreland vs India

Ireland vs India

T20 Series Ireland vs India

Civil Service Cricket Club, Belfast

IRL

IRL

154

IND

IND

153

T20 Series England vs India

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Riverside Ground, Chester-le-Street

ENG

ENG

IND

IND

189

ResultEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

ENG

ENG

191

IND

IND

190

UpcomingEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Trent Bridge, West Bridgford

ENG

ENG

IND

IND

UpcomingEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

County Ground, Bristol

ENG

ENG

IND

IND

UpcomingEngland vs India

England vs India

T20 Series England vs India

Rose Bowl, Hampshire

ENG

ENG

IND

IND

One-Day Cup

Tilak Varma News

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For those who are ready to get to know the cricket player Tilak Varma, we invite you to find out all the latest news about him: how the matches with his participation went, what training plan he follows, and in which tournaments he will participate.

Tilak Varma's ₹33 Lakh Signing Raises Questions About Player Payments

Tilak Varma's ₹33 Lakh Signing Raises Questions About Player Payments

Tilak Varma had his name registered in the Telangana T20 League. Despite being unavailable for the tournament due to international duties, he was among the highest bids. Being bought for 33 lakhs, will Tilak Varma receive this amount even after being unavailable?

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