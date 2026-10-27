Squads Kerala vs Assam T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026

T20

KER
KER
ASM
ASM

Playing

KER
KER
ASM
ASM
First TeamSecond Team
Ajnas M

bowler

Asif KM

bowler

Das Rishav

batsman

Basith Abdul

all rounder

Dey Saurav

all rounder

Gopal Shreyas

all rounder

Ghadigaonkar Sumit

wicket keeper

Parag Riyan

all rounder

Roy Bishal

no information yet

Nayanar Varun

wicket keeper

Roy Sibsankar

all rounder

Samson Sanju

wicket keeper

Saxena Jalaj

all rounder

Sarma Kunal

no information yet

Sengupta Akash

all rounder

Vinod Vishnu

wicket keeper

Bench

KER
KER
ASM
ASM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet