Squads Kerala vs Assam T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ajnas M
bowler
Choudhury Avinav
bowler
Asif KM
bowler
Das Denish Paramananda
batsman
Azharuddeen Mohammed
wicket keeper
Das Pallavkumar
batsman
Baby Sachin
batsman
Das Rishav
batsman
Basith Abdul
all rounder
Dey Saurav
all rounder
Gopal Shreyas
all rounder
Dutta Mrinmoy
bowler
Joseph Sijomon
bowler
Ghadigaonkar Sumit
wicket keeper
Kumar Vinod
bowler
Hussain Mukhtar
bowler
Kunnummal Rohan
batsman
Lachit Sunil Girik
bowler
Manukrishnan Unnikrishnan
all rounder
Parag Riyan
all rounder
Roy Bishal
no information yet
Nayanar Varun
wicket keeper
Roy Erik Carfew
batsman
Nizar Salman
batsman
Roy Sibsankar
all rounder
Samson Sanju
wicket keeper
Saikia Pradyuman
batsman
Saxena Jalaj
all rounder
Sarma Kunal
no information yet
Thampi Basil
bowler
Sengupta Akash
all rounder
Vinod Vishnu
wicket keeper
Singh Rahul
bowler
Vishweshwar Suresh
bowler
Match has not started yet