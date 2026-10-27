Squads Kerala vs Puducherry T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026

T20

KER
KER
PUD
PUD

Playing

KER
KER
PUD
PUD
First TeamSecond Team
Ajnas M

bowler

Asif KM

bowler

Basith Abdul

all rounder

Jadhav Yash

wicket keeper

Gopal Shreyas

all rounder

Karthik Arun

wicket keeper

Nayanar Varun

wicket keeper

Samson Sanju

wicket keeper

Saxena Jalaj

all rounder

Vinod Vishnu

wicket keeper

Bench

KER
KER
PUD
PUD

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet