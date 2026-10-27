Squads Kerala vs Puducherry T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ajnas M
bowler
Anand Kargave Akash
batsman
Asif KM
bowler
Aravinddaraj A
bowler
Azharuddeen Mohammed
wicket keeper
Chauhan Bhupender
all rounder
Baby Sachin
batsman
Dogra Paras
batsman
Basith Abdul
all rounder
Jadhav Yash
wicket keeper
Gopal Shreyas
all rounder
Jayasundaram Karthikeyan
batsman
Joseph Sijomon
bowler
Karthik Arun
wicket keeper
Kumar Vinod
bowler
Marimuthu Vikneshwaran
batsman
Kunnummal Rohan
batsman
Pandey Krishna
batsman
Manukrishnan Unnikrishnan
all rounder
Rohit Damodaran
batsman
Sharma Bharat
bowler
Nayanar Varun
wicket keeper
Sivaraman Parameeswaran
all rounder
Nizar Salman
batsman
Udeshi Sagar
bowler
Samson Sanju
wicket keeper
Yadav Gaurav
bowler
Saxena Jalaj
all rounder
Yadav Ravi
bowler
Thampi Basil
bowler
Vinod Vishnu
wicket keeper
Vishweshwar Suresh
bowler
Match has not started yet