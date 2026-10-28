Squads Saurashtra vs Bihar T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhut Parth
all rounder
Joshi Gaurav
no information yet
Chudasama Yuvraj
bowler
Kashyap Suraj Kumar
bowler
Desai Harvik
wicket keeper
Khan Nawaz
no information yet
Gajjar Sammar
bowler
Kumar Babul
bowler
Gohel Tarang H
wicket keeper
Kumar Sachin
no information yet
Gohil Jay
batsman
Nigrodh Sharman
no information yet
Jackson Sheldon
wicket keeper
Parmar Anujit
no information yet
Jadeja Vishvaraj
batsman
Raj Akash Bibhuti
batsman
Jani Chirag
all rounder
Raj Harsh Mukesh
bowler
Karia Pranav
bowler
Raj Malay Mritunjay
all rounder
Kotak Hetvik
batsman
Saket Abhijeet
bowler
Mankad Prerak
all rounder
Saurabh Bipin
wicket keeper
Patel Kushang Dineshbhai
bowler
Singh Ankit Indrasan
no information yet
Unadkat Jaydev
bowler
Singh Harsh
batsman
Match has not started yet