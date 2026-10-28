Squads Saurashtra vs Bihar T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 14.11.2026

T20

SAU
SAU
BIH
BIH

Playing

SAU
SAU
BIH
BIH
First TeamSecond Team
Bhut Parth

all rounder

Joshi Gaurav

no information yet

Desai Harvik

wicket keeper

Khan Nawaz

no information yet

Gohel Tarang H

wicket keeper

Kumar Sachin

no information yet

Gohil Jay

batsman

Nigrodh Sharman

no information yet

Jackson Sheldon

wicket keeper

Parmar Anujit

no information yet

Jani Chirag

all rounder

Mankad Prerak

all rounder

Saurabh Bipin

wicket keeper

Singh Ankit Indrasan

no information yet

Bench

SAU
SAU
BIH
BIH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet