Squads Tripura vs Assam T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026

T20

TRI
TRI
ASM
ASM

Playing

TRI
TRI
ASM
ASM
First TeamSecond Team
Ali Amit

all rounder

Dey Rajat

batsman

Das Rishav

batsman

Dey Saurav

all rounder

Ghadigaonkar Sumit

wicket keeper

Saha Viki

batsman

Parag Riyan

all rounder

Roy Bishal

no information yet

Sinha Arkaprabha

wicket keeper

Sultan Pravez

all rounder

Roy Sibsankar

all rounder

Bench

TRI
TRI
ASM
ASM

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet