Squads Tripura vs Assam T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Amit
all rounder
Choudhury Avinav
bowler
Das Bikramkumar
batsman
Das Denish Paramananda
batsman
Debnath Bikramjit
batsman
Das Pallavkumar
batsman
Dey Rajat
batsman
Das Rishav
batsman
Majumder Sanjay
bowler
Dey Saurav
all rounder
Murasingh Manisankar
all rounder
Dutta Mrinmoy
bowler
Paul Chiranjit
bowler
Ghadigaonkar Sumit
wicket keeper
Paul Sankar
bowler
Hussain Mukhtar
bowler
Saha Viki
batsman
Lachit Sunil Girik
bowler
Sarkar Abhijit
bowler
Parag Riyan
all rounder
Sarkar Ajay
bowler
Roy Bishal
no information yet
Sinha Arkaprabha
wicket keeper
Roy Erik Carfew
batsman
Sultan Pravez
all rounder
Roy Sibsankar
all rounder
Match has not started yet