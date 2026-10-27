Squads Tripura vs Puducherry T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026

T20

TRI
TRI
PUD
PUD

Playing

TRI
TRI
PUD
PUD
First TeamSecond Team
Ali Amit

all rounder

Dey Rajat

batsman

Jadhav Yash

wicket keeper

Karthik Arun

wicket keeper

Saha Viki

batsman

Sinha Arkaprabha

wicket keeper

Sultan Pravez

all rounder

Bench

TRI
TRI
PUD
PUD

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet