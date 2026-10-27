Squads Tripura vs Puducherry T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Amit
all rounder
Anand Kargave Akash
batsman
Das Bikramkumar
batsman
Aravinddaraj A
bowler
Debnath Bikramjit
batsman
Chauhan Bhupender
all rounder
Dey Rajat
batsman
Dogra Paras
batsman
Majumder Sanjay
bowler
Jadhav Yash
wicket keeper
Murasingh Manisankar
all rounder
Jayasundaram Karthikeyan
batsman
Paul Chiranjit
bowler
Karthik Arun
wicket keeper
Paul Sankar
bowler
Marimuthu Vikneshwaran
batsman
Saha Viki
batsman
Pandey Krishna
batsman
Sarkar Abhijit
bowler
Rohit Damodaran
batsman
Sarkar Ajay
bowler
Sharma Bharat
bowler
Sinha Arkaprabha
wicket keeper
Sivaraman Parameeswaran
all rounder
Sultan Pravez
all rounder
Udeshi Sagar
bowler
Match has not started yet