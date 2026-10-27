Match details Tripura vs Puducherry T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026
Match Info
|Match:
|Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
|Date:
|Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Monday, November 16, 2026 08:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Tripura Squad
|Players
|Ali Amit, Das Bikramkumar, Debnath Bikramjit, Dey Rajat, Majumder Sanjay, Murasingh Manisankar, Paul Chiranjit, Paul Sankar, Saha Viki, Sarkar Abhijit, Sarkar Ajay, Sinha Arkaprabha, Sultan Pravez
|Bench
|no information yet
Puducherry Squad
|Players
|Anand Kargave Akash, Aravinddaraj A, Chauhan Bhupender, Dogra Paras, Jadhav Yash, Jayasundaram Karthikeyan, Karthik Arun, Marimuthu Vikneshwaran, Pandey Krishna, Rohit Damodaran, Sharma Bharat, Sivaraman Parameeswaran, Udeshi Sagar, Yadav Gaurav, Yadav Ravi
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet