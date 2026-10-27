Squads Uttarakhand vs Gujarat T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhati Prashant
bowler
Bishnoi Ravi
bowler
Bisht Himanshu
bowler
Chauhan Saurav Dilipsingh
batsman
Chandela Kunal
batsman
Chawla Piyush
bowler
Chaudhary Rajan
no information yet
Desai Aarya
batsman
Chaudhary Yuvraj
bowler
Gaja Chintan
bowler
Danu Rohit
all rounder
Gandhi Chirag
batsman
Gusain Tanush
batsman
Jaiswal Vishal
batsman
Joshi Piyush
batsman
Kumar Umang Rohit
batsman
Juyal Sumit
no information yet
Nagwaswalla Arzan
bowler
Kashyap Visha
bowler
Panchal Priyank Kirit
batsman
Kumar Vinay
all rounder
Patel Axar
all rounder
Madhwal Akash
bowler
Patel Hardik
bowler
Mishra Mayank
all rounder
Patel Hemang
bowler
Negi Dikshanshu
all rounder
Patel Kshitij
batsman
Negi Ravinder
bowler
Patel Ripal
batsman
Pandey Prateek
no information yet
Patel Shen Nareshbhai
bowler
Rauturi Girish
bowler
Patel Urvil
wicket keeper
Rawat Akhil
wicket keeper
Rawat Sagar
batsman
Singh Swapnil
all rounder
Sudha Avneesh
batsman
Tare Aditya
wicket keeper
Tiwari Agrim
bowler
Match has not started yet