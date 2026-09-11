Squads India vs Sri Lanka T20i T20 Asia Cup, Women 13.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Athapaththu Chamari
all rounder
Fulmali Bharati
batsman
Ayodhya Mithali
no information yet
Gaud Kranti Munna
all rounder
de Silva Nilakshi
batsman
Ghosh Richa
wicket keeper
Dilhari Kavisha
all rounder
Kamalini Gunalan
batsman
Dulani Imesha
batsman
Kaur Harmanpreet
all rounder
Gunaratne Vishmi
batsman
Mandhana Smriti
batsman
Kavindi Kawya
bowler
Rawal Pratika Pradeep
batsman
Kavindi Sanjana
all rounder
Rawat Prema
all rounder
Kumari Sugandika
bowler
Reddy Arundhati
all rounder
Madavi Harshitha
batsman
Sharma Deepti
all rounder
Nuthyangana Kaushani
wicket keeper
Sharma Nandani Shyam Sunder
batsman
Perera Hasini
batsman
Singh Renuka
bowler
Prabodha Chamodi
no information yet
Verma Shefali
batsman
Vihanga Dewmi
batsman
Yadav Radha
all rounder
Vimukthi Chethana
all rounder
Match has not started yet