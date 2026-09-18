Match details Bangladesh vs India T20i T20 Asian Games, Women 20.09.2026
Match Info
|Match:
|T20 Asian Games, Women 2026
|Date:
|Thursday, September 17, 2026 - Tuesday, September 22, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, September 20, 2026 05:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Bangladesh Squad
|Players
|Akhter Supta Sharmin, Akter Marufa, Akter Nahida, Akter Shorna, Dola Dilara Akter, Ferdous Juairiya, Khan Rabeya, Khatun Fahima, Khatun Sultana, Maghla Shanjida Akther, Mostari Sobhana, Sultana Joty Nigar, Sultana Sharmin, Trisha Fariha Islam
|Bench
|no information yet
India Squad
|Players
|Charani Nallapureddy Shree, Fulmali Bharati, Gaud Kranti Munna, Ghosh Richa, Kamalini Gunalan, Kaur Harmanpreet, Mandhana Smriti, Reddy Arundhati, Rodrigues Jemimah, Sharma Deepti, Sharma Nandani Shyam Sunder, Singh Renuka, Verma Shefali, Yadav Radha
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet