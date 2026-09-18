Match details Bangladesh vs India T20i T20 Asian Games, Women 20.09.2026

T20i

BAN
BAN
IND
IND

Match Info

Match:T20 Asian Games, Women 2026
Date:Thursday, September 17, 2026 - Tuesday, September 22, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, September 20, 2026 05:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Bangladesh Squad

PlayersAkhter Supta Sharmin, Akter Marufa, Akter Nahida, Akter Shorna, Dola Dilara Akter, Ferdous Juairiya, Khan Rabeya, Khatun Fahima, Khatun Sultana, Maghla Shanjida Akther, Mostari Sobhana, Sultana Joty Nigar, Sultana Sharmin, Trisha Fariha Islam
Benchno information yet

India Squad

PlayersCharani Nallapureddy Shree, Fulmali Bharati, Gaud Kranti Munna, Ghosh Richa, Kamalini Gunalan, Kaur Harmanpreet, Mandhana Smriti, Reddy Arundhati, Rodrigues Jemimah, Sharma Deepti, Sharma Nandani Shyam Sunder, Singh Renuka, Verma Shefali, Yadav Radha
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet