Squads Bangladesh vs India T20i T20 Asian Games, Women 20.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Akhter Supta Sharmin
batsman
Akter Marufa
bowler
Fulmali Bharati
batsman
Akter Nahida
bowler
Gaud Kranti Munna
all rounder
Akter Shorna
all rounder
Ghosh Richa
wicket keeper
Dola Dilara Akter
wicket keeper
Kamalini Gunalan
batsman
Ferdous Juairiya
bowler
Kaur Harmanpreet
all rounder
Khan Rabeya
bowler
Mandhana Smriti
batsman
Khatun Fahima
bowler
Reddy Arundhati
all rounder
Khatun Sultana
bowler
Rodrigues Jemimah
batsman
Maghla Shanjida Akther
bowler
Sharma Deepti
all rounder
Mostari Sobhana
batsman
Sharma Nandani Shyam Sunder
batsman
Sultana Joty Nigar
wicket keeper
Singh Renuka
bowler
Sultana Sharmin
batsman
Verma Shefali
batsman
Trisha Fariha Islam
bowler
Yadav Radha
all rounder
Match has not started yet