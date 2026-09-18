Squads Bangladesh vs India T20i T20 Asian Games, Women 20.09.2026

T20i

BAN
BAN
IND
IND

Playing

BAN
BAN
IND
IND
First TeamSecond Team
Akter Shorna

all rounder

Ghosh Richa

wicket keeper

Dola Dilara Akter

wicket keeper

Kaur Harmanpreet

all rounder

Reddy Arundhati

all rounder

Sharma Deepti

all rounder

Sultana Joty Nigar

wicket keeper

Yadav Radha

all rounder

Bench

BAN
BAN
IND
IND

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet