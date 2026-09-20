Squads India vs Sri Lanka T20i T20 Asian Games, Women 22.09.2026

T20i

IND
IND
SRI
SRI

Playing

IND
IND
SRI
SRI
First TeamSecond Team
Ayodhya Mithali

no information yet

Dilhari Kavisha

all rounder

Ghosh Richa

wicket keeper

Kaur Harmanpreet

all rounder

Kavindi Sanjana

all rounder

Reddy Arundhati

all rounder

Sharma Deepti

all rounder

Prabodha Chamodi

no information yet

Sanjeewani Anushka

wicket keeper

Yadav Radha

all rounder

Bench

IND
IND
SRI
SRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet