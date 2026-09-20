Squads India vs Sri Lanka T20i T20 Asian Games, Women 22.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Athapaththu Chamari
all rounder
Fulmali Bharati
batsman
Ayodhya Mithali
no information yet
Gaud Kranti Munna
all rounder
Dilhari Kavisha
all rounder
Ghosh Richa
wicket keeper
Dulani Imesha
batsman
Kamalini Gunalan
batsman
Karunaratne Hansima
batsman
Kaur Harmanpreet
all rounder
Kavindi Kawya
bowler
Mandhana Smriti
batsman
Kavindi Sanjana
all rounder
Patil Shreyanka Rajesh
all rounder
Kumari Sugandika
bowler
Reddy Arundhati
all rounder
Madavi Harshitha
batsman
Rodrigues Jemimah
batsman
Madushani Nimasha
bowler
Sharma Deepti
all rounder
Nuthyangana Kaushani
wicket keeper
Sharma Nandani Shyam Sunder
batsman
Perera Hasini
batsman
Singh Renuka
bowler
Prabodha Chamodi
no information yet
Verma Shefali
batsman
Sanjeewani Anushka
wicket keeper
Yadav Radha
all rounder
Sewwandi Rashmika
all rounder
Match has not started yet