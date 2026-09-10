Match details Malaysia vs Sri Lanka T20i T20 Asian Games, Women 17.09.2026

T20i

MAL
MAL
SRI
SRI

Match Info

Match:T20 Asian Games, Women 2026
Date:Thursday, September 17, 2026 - Tuesday, September 22, 2026
Toss:no information yet
Time:Thursday, September 17, 2026 12:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Malaysia Squad

PlayersAtiela Nik Nur, Azmi Musfirah Nur Ainaa, Duraisingam Winifred, Eleesa Aisya, Elysa Mas, Hashim Ainna, Intan Jamahidaya, Ismail Mahirah Izzati, Najwa Aina, Natsya Nur Arianna, Ridhwan Ainur Amelina Muhd, Sri Muhunan Dhanusri, Syuhada Nur Dania, Wan Mohd Rosli Wan Julia, Zulaika Sofea Wan Nor
Benchno information yet

Sri Lanka Squad

PlayersAthapaththu Chamari, de Silva Nilakshi, Dilhari Kavisha, Gunaratne Vishmi, Kavindi Kawya, Kulasuriya Achini, Kumari Sugandika, Madavi Harshitha, Nuthyangana Kaushani, Perera Hasini, Prabodhani Udeshika, Ranasinghe Oshadi, Ranaweera Inoka, Sanjeewani Anushka
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet