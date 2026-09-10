Squads Malaysia vs Sri Lanka T20i T20 Asian Games, Women 17.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Atiela Nik Nur
bowler
Athapaththu Chamari
all rounder
Azmi Musfirah Nur Ainaa
batsman
de Silva Nilakshi
batsman
Duraisingam Winifred
all rounder
Dilhari Kavisha
all rounder
Eleesa Aisya
bowler
Gunaratne Vishmi
batsman
Elysa Mas
batsman
Kavindi Kawya
bowler
Hashim Ainna
all rounder
Kulasuriya Achini
bowler
Intan Jamahidaya
batsman
Kumari Sugandika
bowler
Ismail Mahirah Izzati
all rounder
Madavi Harshitha
batsman
Najwa Aina
wicket keeper
Nuthyangana Kaushani
wicket keeper
Natsya Nur Arianna
all rounder
Perera Hasini
batsman
Ridhwan Ainur Amelina Muhd
all rounder
Prabodhani Udeshika
bowler
Sri Muhunan Dhanusri
bowler
Ranasinghe Oshadi
all rounder
Syuhada Nur Dania
bowler
Ranaweera Inoka
bowler
Wan Mohd Rosli Wan Julia
wicket keeper
Sanjeewani Anushka
wicket keeper
Zulaika Sofea Wan Nor
bowler
Match has not started yet