Squads Malaysia vs Sri Lanka T20i T20 Asian Games, Women 17.09.2026

T20i

MAL
MAL
SRI
SRI

Playing

MAL
MAL
SRI
SRI
First TeamSecond Team
Dilhari Kavisha

all rounder

Elysa Mas

batsman

Hashim Ainna

all rounder

Najwa Aina

wicket keeper

Sanjeewani Anushka

wicket keeper

Bench

MAL
MAL
SRI
SRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet