Match details Pakistan vs Sri Lanka T20i T20 Asian Games, Women 20.09.2026

T20i

PAK
PAK
SRI
SRI

Match Info

Match:T20 Asian Games, Women 2026
Date:Thursday, September 17, 2026 - Tuesday, September 22, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, September 20, 2026 12:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Pakistan Squad

PlayersAli Siddiqi Muneeba, Bilal Humna, Fatima Eyman, Feroza Gull, Hani Umme, Hassan Tuba, Jabeen Saira, Naseer Eman, Riasat Momina, Riaz Aliya, Rubab Tasmia, Sana Fatima, Sandhu Nashra, Zafar Ayesha, Zulfiqar Shawaal
Benchno information yet

Sri Lanka Squad

PlayersAthapaththu Chamari, Ayodhya Mithali, Dilhari Kavisha, Dulani Imesha, Karunaratne Hansima, Kavindi Kawya, Kavindi Sanjana, Kumari Sugandika, Madavi Harshitha, Madushani Nimasha, Nuthyangana Kaushani, Perera Hasini, Prabodha Chamodi, Sanjeewani Anushka, Sewwandi Rashmika
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet