Match details Pakistan vs Sri Lanka T20i T20 Asian Games, Women 20.09.2026
Match Info
|Match:
|T20 Asian Games, Women 2026
|Date:
|Thursday, September 17, 2026 - Tuesday, September 22, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, September 20, 2026 12:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Pakistan Squad
|Players
|Ali Siddiqi Muneeba, Bilal Humna, Fatima Eyman, Feroza Gull, Hani Umme, Hassan Tuba, Jabeen Saira, Naseer Eman, Riasat Momina, Riaz Aliya, Rubab Tasmia, Sana Fatima, Sandhu Nashra, Zafar Ayesha, Zulfiqar Shawaal
|Bench
|no information yet
Sri Lanka Squad
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet