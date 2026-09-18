Squads Pakistan vs Sri Lanka T20i T20 Asian Games, Women 20.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Siddiqi Muneeba
wicket keeper
Athapaththu Chamari
all rounder
Bilal Humna
batsman
Ayodhya Mithali
no information yet
Fatima Eyman
batsman
Dilhari Kavisha
all rounder
Feroza Gull
wicket keeper
Dulani Imesha
batsman
Hani Umme
bowler
Karunaratne Hansima
batsman
Hassan Tuba
bowler
Kavindi Kawya
bowler
Jabeen Saira
no information yet
Kavindi Sanjana
all rounder
Naseer Eman
no information yet
Kumari Sugandika
bowler
Riasat Momina
bowler
Madavi Harshitha
batsman
Riaz Aliya
all rounder
Madushani Nimasha
bowler
Rubab Tasmia
no information yet
Nuthyangana Kaushani
wicket keeper
Sana Fatima
all rounder
Perera Hasini
batsman
Sandhu Nashra
bowler
Prabodha Chamodi
no information yet
Zafar Ayesha
batsman
Sanjeewani Anushka
wicket keeper
Zulfiqar Shawaal
batsman
Sewwandi Rashmika
all rounder
Match has not started yet