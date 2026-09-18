Squads Pakistan vs Sri Lanka T20i T20 Asian Games, Women 20.09.2026

T20i

PAK
PAK
SRI
SRI

Playing

PAK
PAK
SRI
SRI
First TeamSecond Team
Ali Siddiqi Muneeba

wicket keeper

Ayodhya Mithali

no information yet

Dilhari Kavisha

all rounder

Feroza Gull

wicket keeper

Hani Umme

bowler

Jabeen Saira

no information yet

Kavindi Sanjana

all rounder

Naseer Eman

no information yet

Riaz Aliya

all rounder

Rubab Tasmia

no information yet

Sana Fatima

all rounder

Prabodha Chamodi

no information yet

Sanjeewani Anushka

wicket keeper

Bench

PAK
PAK
SRI
SRI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet