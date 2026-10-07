Match details Australia vs England T20i T20 Series Australia vs. England 27.11.2026

T20i

AUS
AUS
ENG
ENG

Match Info

Match:T20 Series Australia vs. England 2026
Date:Saturday, November 21, 2026 - Wednesday, December 02, 2026
Toss:no information yet
Time:Friday, November 27, 2026 08:15 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Australia Squad

PlayersCummins Pat, David Tim, Hazlewood Josh, Marsh Mitchell, Maxwell Glenn, Starc Mitchell, Stoinis Marcus, Zampa Adam
Benchno information yet

England Squad

PlayersBrook Harry, Buttler Jos, Curran Sam, Rashid Adil, Salt Phil, Stokes Ben, Topley Reece, Willey David, Woakes Chris, Wood Mark
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet