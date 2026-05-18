Squads Fiji vs Philippines T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 18.05.2026

T20i

FIJ
FIJ

136

PHI
PHI

141

Playing

FIJ
FIJ
PHI
PHI

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

FIJ
FIJ
PHI
PHI
First TeamSecond Team
Acawei Noa

batsman

Doal Mark

no information yet

Beitaki Metuisela

wicket keeper

Doctora Josef

all rounder

Donovan Andrew

no information yet

Gauna Ledua

no information yet

Jikoibure Taleivuli

no information yet

Khurana Kshitij

no information yet

Tayaga Kitione

no information yet

Tikotikoca Manase

no information yet

Veiqravi Vilisoni

no information yet

Waqabaca Savenaca

no information yet

Stamp Christopher

no information yet

Tanner Nivek

no information yet